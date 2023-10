Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 15 octombrie 2023, 10:29 / Actualizat duminica, 15 octombrie 2023 12:06Noua Zeelanda s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby, dupa 28-24 cu Irlanda in sferturi. Meciul a fost unul senzational, incheiat cu o faza care va ramane in istoria sportului cu balon oval, lucru remarcat de prestigioasa publicatie franceza L'Equipe.Ultimele minute au gasit Irlanda in posesie, o actiune aproape fara sfarsit, cu 37 momente de joc. Europenii ... citeste toata stirea