Articol de Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video) - Publicat duminica, 06 august 2023, 19:28 / Actualizat duminica, 06 august 2023 19:28Fanii celor de la FCSB s-au strans in jurul orei 18:00 pe Calea 13 Septembrie. Vor porni in corteo spre arena din Ghencea, locul unde se va juca derby-ul cu CFR Cluj.FCSB si CFR Cluj se infrunta de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 si Prima Sport 2.UPDATE 19:28 ... citeste toata stirea