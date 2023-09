Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 17:08 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 18:46Germania a invins Serbia in finala, scor 83-77, si a cucerit Campionatul Mondial de baschet masculin.Prima finala 100% europeana dupa cea din 2016, castigata de Spania in fata Greciei, 70-47, a adus fata in fata doua natiuni fara aur la acest nivel.Sarbii au o generatie de exceptie, dar au venit la Mondial fara MVP-ul Nikola Jokic, proaspat castigator al titlului in NBA. ... citeste toata stirea