VIDEO + FOTO Ghinion teribil pentru un "tricolor" * A cazut cu gardul in timp ce sarbatoarea golul, s-a taiat si a fost schimbat imediat

Articol de Vlad Nedelea, Razvan Lutac, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 27 septembrie 2022, 16:53 / Actualizat marti, 27 septembrie 2022 18:06Atacantul Rares Burnete (18 ani) a avut un ghinion incredibil in meciul Romania U19 - Austria U19.Varful celor de la Lecce a marcat in minutul 42 golul prin care a deschis scorul, dar s-a accidentat in timp ce sarbatoarea reusita sa.ROMANIA U19 - AUSTRIA U19Romania U19 invinge Austria si se califica la Turul de Elita pentru Euro 2023 * ... citeste toata stirea