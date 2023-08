Articol de Sergiu Alexandru, Catalin Stroia - Publicat vineri, 04 august 2023, 16:49 / Actualizat vineri, 04 august 2023 17:07Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit cu presa, in fata casei sale din Aleea Alexandru si oferit din nou o imagine spectaculoasa.Omul de afaceri a venit la vila din centrul Bucurestiul la volanul unei masini incredibile: un Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022.Masina este o adevarata "bestie". Are 592 de cai putere si ajunge de la 0 la 100 km/h in 4,9 secunde. Viteza ... citeste toata stirea