VIDEO + FOTO Gigi Becali, Lucescu si ucrainenii * Patronul FCSB le-a deschis azi portile bazei din Berceni: "I-am zis lui Sydorchuk: *E in interesul tau sa joci*"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 23 martie 2022, 11:42 / Actualizat miercuri, 23 martie 2022 12:35La rugamintea lui Mircea Lucescu, FCSB a acceptat sa cazeze in baza din Berceni echipa U19 a celor de la Dinamo Kiev, care va disputa in Romania meciul, pe 6 aprilie, cu Sporting din "optimile" UEFA Youth League.In aceasta dimineata, antrenorul si omul de afaceri au venit impreuna la baza din Berceni. Becali i-a facut turul bazei de pregatire, astfel ca tehnicianul sa poata vedea in ... citeste toata stirea