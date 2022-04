VIDEO + FOTO Greseli inexplicabile de arbitraj in Sepsi - Gaz Metan * Gol anulat pentru un ofsaid vazut doar de arbitri

Articol de GSP - Publicat vineri, 29 aprilie 2022, 19:11 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 19:27Brigada condusa de Claudiu Marcu a avut un meci mai greu decat se astepta in Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Medias, scor final 3-1.Gaz Metan a dat o replica neasteptat de buna in deplasarea de la Sf. Gheorghe, ajutata si de doua decizii ale brigazii conduse de constanteanul Claudiu Marcu.FC BotosaniCate milioane de euro a pierdut Valeriu Iftime in fotbal: "Imi vine sa-mi dau cu pumnii in ... citeste toata stirea