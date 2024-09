VIDEO + FOTO I-a "rupt franele" * Barbatul care a fentat un steward la Dinamo - Slobozia a explicat de ce a intrat pe teren: "Voiam sa creez o diversiune"

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 14 septembrie 2024, 11:12 / Actualizat sambata, 14 septembrie 2024 12:32Un barbat a recurs la un gest deplasat cand a patruns pe teren in timpul meciului dintre Dinamo si Unirea Slobozia (scor 1-0) si a fentat un steward, care a alunecat in timp ce incerca sa-l prinda. Barbatul a primit si o amenda de 500 de lei la finalul partidei.Catalin Cirjan a marcat unicul gol al meciului in minutul 32 si a obtinut cele trei puncte pentru Dinamo, care a ... citește toată știrea