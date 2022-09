video+foto Imagini de senzatie din Las Vegas: campioanele WNBA, dezlantuite la parada titlului

Articol de GSP - Publicat joi, 22 septembrie 2022, 18:44 / Actualizat joi, 22 septembrie 2022 18:59Las Vegas Aces au invins Connecticut Sun in finala campionatului, 78-71, si au castigat titlul in WNBA pentru prima data in istorie.Riquna Williams, A'ja Wilson si Chesea Gray - care a fost si MVP - s-au remarcat pe parcursul partidei, iar vedeta All-Star Kelsey Plum a fost in centrul atentiei si la sarbatoarea formatiei din Las Vegas, realizata cu o parada pe masura, prin centrul orasului. ... citeste toata stirea