Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 21 noiembrie 2023, 18:17 / Actualizat marti, 21 noiembrie 2023 18:18Finala Cupei Mondiale de cricket, castigata de Australia in fata Indiei, a strans 92.453 spectatori pe arena Narendra Modi din Ahmedabad, India.Australia si-a extins suprematia in cricket, cucerind a sasea Cupa Mondiala din istorie, record absolut al competitiei. India are 4 trofee, Anglia, Sri Lanka si Pakistan au cucerit cate o distinctie.FOTO. Imagini fabuloase de la finala ... citeste toata stirea