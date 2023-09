Articol de Raed Krishan (foto), Sergiu Alexandru, Vlad Nedelea, Andrei Furniga (video) - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 23:03 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 23:08Rapid a obtinut o victorie importanta in etapa a 10-a din Superliga, castigand cu 3-1 in fata lui CFR Cluj.Dupa o prima repriza echilibrata, terminata la egalitate, 1-1, Rapid s-a desprins in repriza a doua. Rrahmani a facut dubla in minutul 51, iar Claudiu Petrila a stabilit, 20 de minute mai tarziu, scorul final. ... citeste toata stirea