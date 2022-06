video + foto Imagini tulburatoare la Roland Garros: a izbucnit in lacrimi dupa finala!

Articol de GSP - Publicat sambata, 04 iunie 2022, 17:36 / Actualizat sambata, 04 iunie 2022 17:50Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) este campioana de la Roland Garros 2022, dupa 6-1, 6-3 in finala cu Cori Gauff (18 ani, 23 WTA). Americanca a izbucnit la final in lacrimi.Cori Gauff se declara increzatoare inaintea primei finale de Grand Slam din cariera. Spunea ca tracul nu o va incurca si ca va trata meciul ca pe oricare altul. A fost imposibil, pentru ca in fata a avut-o pe cea mai dominanta ... citeste toata stirea