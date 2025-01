VIDEO + FOTO Impuscaturi si chiote langa amicalul Rapidului! Reporterii GSP au descoperit ce s-a auzit pe transmisie

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 16:09 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 16:26Primul meci de pregatire al Rapidului in Dubai a avut loc pe terenul din complexul JA Shooting Club, care cuprinde, pe langa arena de fotbal, si un poligon de tragere si un teren exterior de paintball.Amicalul de astazi al Rapidului, in compania amatorilor de la Al Hilal United, o echipa de liga a patra in Emiratele Arabe Unite, s-a disputat intr-un cadru inedit. ... citește toată știrea