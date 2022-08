VIDEO + FOTO Inundatie in tribunele Arenei Nationale in timpul meciului FCSB - Chindia * Imaginile falimentului de la cel mai mare si mai scump stadion din tara

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 15 august 2022, 14:01 / Actualizat luni, 15 august 2022 14:37Arena Nationala, stadionul pe care s-a jucat FCSB - Chindia 3-2, a avut de suferit in urma ploii torentiale care s-a abatut duminica seara asupra Capitalei.Cel mai mare stadion din tara a fost inundat in urma furtunii din Bucuresti, chiar in timp ce FCSB si Chindia jucat intr-un meci din etapa #5 din Liga 1.Arena Nationala, inundata la FCSB - ChindiaArena Nationala, ... citeste toata stirea