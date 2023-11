Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 16 noiembrie 2023, 14:20 / Actualizat joi, 16 noiembrie 2023 14:26Jocurile Olimpice din 2024 vor fi ultimele cu proba de dublu vasle categorie usoara in program, iar Ionela Cozmiuc si Mariana Dumitru, medaliate cu bronz mondial anul acesta, vor sa fie pe podiumul de la ParisIonela Cozmiuc si Mariana Dumitru au fost premiate la Gala Canotajului pentru rezultatele inalte in proba de dublu vasle categorie usoara, obtinute dupa un parteneriat care are in ... citeste toata stirea