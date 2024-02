VIDEO + FOTO Jaqueline Cristian, in semifinale la Transylvania Open 2024 * Putem avea un duel 100% romanesc

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 17:56 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 18:58Jaqueline Cristian (25 de ani, 81 WTA) a invins-o pe letona Anastasija Sevastova (33 de ani, 656 WTA), scor 6-3, 7-5, si s-a calificat in semifinalele Transylvania Open, turneu organizat in sala polivalenta din Cluj-Napoca.Jaqueline Cristian chiar se simte ca acasa la Cluj-Napoca. Sportiva "tricolora" a devenit imaginea competitiei in precedentele editii datorita aparitiilor ... citește toată știrea