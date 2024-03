VIDEO + FOTO John Cena, in "plicul gol" la Gala Premiilor Oscar 2024! De ce a aparut fostul wrestler dezbracat pe scena

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 11 martie 2024, 10:15 / Actualizat luni, 11 martie 2024 10:24John Cena (46 de ani) a avut o aparitie inedita la Gala Premiilor Oscar 2024. A venit dezbracat pe scena.Americanul e unul dintre cele mai importante nume din wrestling. Si-a inceput cariera in WWE, in 2001, dar din 2018 a aparut tot mai rar la evenimente, dorind sa urmeze o cariera in cinematografie.FOTO. John Cena, dezbracat la Gala Premiilor Oscar 2024Campion mondial de 16 ori in ... citește toată știrea