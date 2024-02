VIDEO+FOTO Kobe Bryant, comemorat cu o statuie de bronz de catre LA Lakers * Mesajul sotiei: "Daca cineva are vreo problema cu asta..."

Articol de GSP - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 12:32 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 13:11Los Angeles Lakers a decis sa il onoreze pe Kobe Bryant, decedat in 2020 la varsta de 41 de ani, cu o statuie de bronz de aproape sase metri inaltime. Vanessa Bryant, sotia acestuia, a fost prezenta la eveniment.Statuia il infatiseaza pe Kobe Bryant in tricoul sau alb de la Lakers, cu numarul 8 si cu degetul aratator indreptat spre cer in timp ce iesea de pe teren dupa meciul impotriva ... citește toată știrea