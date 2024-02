VIDEO + FOTO La 70 de ani, a inlocuit firele albe cu muschi * Secretul din spatele formei incredibile

Articol de Emanoil Ursache - Publicat marti, 27 februarie 2024, 15:43 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 16:08Un bunic in varsta de 70 de ani din China uimeste prin felul in care arata si prin modul in care se antreneaza. Zou Heping este septuagenarul care demonstreaza ca varsta este doar un numar, atunci cand iti doresti sa duci un stil de viata activ si sanatos.Originar din orasul Chongqing, din sud-vestul Chinei, Zou Heping se antreneaza pe Muntele Gele, aflat la 678 de metri deasupra ... citește toată știrea