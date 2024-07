VIDEO + FOTO Lacrimi la Wimbledon * Revelatia Lulu Sun, eliminata! Avem o semifinalista in premiera: in 2021 se gandea la retragere

Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 09 iulie 2024, 18:11 / Actualizat marti, 09 iulie 2024 18:28Donna Vekic (28 de ani, 37 WTA) a invins-o pe Lulu Sun (23 de ani, 123 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-1 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon. Croata ajunge in careul de asi al lui Grand Slam pentru prima data in cariera.Fiecare editie de la Wimbledon vine cu o poveste aparte. Anul acesta, revelatia a fost Lulu Sun. Sportiva din Noua Zeelanda mai avea o singura participare pe ... citește toată știrea