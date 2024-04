VIDEO + FOTO Lacrimi si hora bucuriei * Cum a sarbatorit Romania revenirea incredibila cu Ucraina

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 14 aprilie 2024, 08:52 / Actualizat duminica, 14 aprilie 2024 09:38Condusa dupa prima zi, 0-2, Romania a revenit incredibili in fata Ucrainei. A castigat cele trei meciuri decisive de sambata si e calificata in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup. Dupa meci, delegatia Romaniei a petrecut chiar pe teren.Turneul final are loc in Sevilla, intre 12 si 17 noiembrie. Participa 12 echipe, care vor fi impartite in 4 grupe. ... citește toată știrea