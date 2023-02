VIDEO+FOTO LeBron James e Regele NBA: cel mai bun marcator din istorie! A doborat recordul detinut de aproape 40 de ani de legendarul Kareem Abdul-Jabbar

Articol de Florin Dinca - Publicat miercuri, 08 februarie 2023, 08:21 / Actualizat miercuri, 08 februarie 2023 08:38LeBron James (38 de ani) e cel mai bun marcator din istoria NBA! Starul lui Los Angeles Lakers l-a depasit in aceasta dimineata pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar (75 de ani), care se afla in fruntea ierarhiei de cand noul detinator al recordului nu era inca nascut!LeBron James avea nevoie de 36 de puncte pentru a-l depasi pe Kareem. A marcat 38 in confruntarea cu Oklahoma City ... citeste toata stirea