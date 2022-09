VIDEO+FOTO Legendara Serena Williams s-a retras din tenis! * Emotii si lacrimi dupa ultimul meci al carierei: "A fost o calatorie extraordinara. Iti multumesc, tata!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 03 septembrie 2022, 08:00 / Actualizat sambata, 03 septembrie 2022 09:40Serena Williams (40 de ani) a jucat ultimul meci din cariera. Legendara jucatoare de tenis a pierdut cu Aija Tomljanovic (29 de ani, 46 WTA), scor 5-7, 7-6, 1-6, in turul 3 la US OpenAsa cum a anuntat inaintea startului competitiei, US Open a fost ultimul turneu din cariera Serenei Williams. Dupa victorii in primele doua tururi, jucatoarea din SUA nu i-a putut face fata lui ... citeste toata stirea