VIDEO + FOTO Liber spre finala * Rafael Nadal profita de debandada de la Wimbledon

Articol de GSP - Publicat marti, 28 iunie 2022, 23:01 / Actualizat marti, 28 iunie 2022 23:01Rafael Nadal (4 ATP) l-a invins pe argentinianul Francisco Cerundolo (41 ATP), scor 6-4, 6-3, 3-6, 6-4, si s-a calificat in turul secund al turneului de la Wimbledon.In turul urmator, Rafael Nadal il va intalni pe lituanianul Ricardas Berankis (32 de ani, 106 ATP).Rafael Nadal a depasit problemele medicale avute in timpul Roland Garros-ului si a pornit in cautarea recordului absolut in tenis, ... citeste toata stirea