VIDEO + FOTO Lovit in cap cu un recipient din aluminiu, Novak Djokovic nu a participat la conferinta de presa si a avut nevoie de ingrijiri medicale * Ce a provocat incidentul

Articol de Cezar Titor - Publicat vineri, 10 mai 2024 23:37 / Actualizat sambata, 11 mai 2024 01:23In urma incidentului de la Roma, Novak Djokovic (36 de ani) nu a participat la conferinta de presa ce a succedat disputa de pe zgura, avand nevoie de ingrijiri medicale care i-au fost acordate la vestiare.Dupa ce s-a calificat fara probleme in turul trei de la turneul din capitala Italiei, invingandu-l in doua seturi pe Corentin Moutet, scor 6-3, 6-1, Novak Djokovic (36 de ani) a fost lovit in ... citește toată știrea