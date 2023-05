Articol de Florin Dinca - Publicat marti, 02 mai 2023, 06:56 / Actualizat marti, 02 mai 2023 07:04Luca Brecel (28 de ani) e noul campion mondial la snooker! Belgianul a bifat o noua surpriza in finala, victorie in fata lui Mark Selby (39 de ani), de 4 ani campion, scor 18-15.Brecel a scris istorie la Crucible. Dupa 96 de ani in care doar doi australieni si un canadian au spart monopolul Insulelor Britanice, a venit si randul unui jucator din Europa Continentala sa ridice trofeul.+8 ... citeste toata stirea