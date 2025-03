VIDEO + FOTO Mare de oameni la despartirea de una dintre legendele fotbalului romanesc

Articol de Ovidiu Minea - Publicat sambata, 22 martie 2025, 13:16 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 13:22Cotat drept cel mai mare jucator din istoria fotbalului iesean, Vasile Simionas a fost inmormantat astazi, in Cimitirul Sfintii Petru si Pavel din Iasi.Simionas decedase miercuri, intr-un spital din Iasi, la varsta de 74 de ani, din cauza unei boli incurabile. In ultima vreme, Simionas era membru in Consiliul Director al ACSM Politehnica Iasi si director tehnic in cadrul Centrului de ... citește toată știrea