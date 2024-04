VIDEO & FOTO Meciuri tari inca din primul tur la Esiriac Open 2024 * Discurs-manifest in conferinta: "Am obosit sa ma rog de toata lumea"

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto), Luminita Paul - Publicat sambata, 13 aprilie 2024, 14:34 / Actualizat sambata, 13 aprilie 2024 15:02Tragerea la sorti a turneului Esiriac Open 2024 a avut loc astazi, la baza detinuta de Ilie Nastase si Ciprian Marica. Romania are un singur participant in competitie. Marius Copil (33 de ani, 356 ATP) a primit un wild card si va evolua in calificari.Turneul ATP Esiriac Open 2024 este programat in perioada 15-21 aprilie.Romania este pregatita ... citește toată știrea