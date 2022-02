VIDEO + FOTO Miscarile incredibile prin care a vrut sa distraga atentia in meciul din Liga Campionilor * Ce a urmat: "Sunt coplesita"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 17:49 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 17:49Voleibalista Iulia Gerasymova (32 de ani) a devenit vedeta pe Tik-Tok, in urma unor miscari inedite de dans facute chiar in timpul unui meci de Liga Campionilor.Iulia Gerasymova evolueaza pentru formatia ucraineana Prometey. In timpul unui meci din grupa A a Ligii Campionilor, pierdut 0-3 impotriva polonezelor de la Dredner, voleibalista si-a provocat adversarele la un concurs de dans. ... citeste toata stirea