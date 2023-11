Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 18 noiembrie 2023, 22:02 / Actualizat sambata, 18 noiembrie 2023 22:17Momentul imnului, premergator partidei dintre Israel si Romania, i-a adus in lacrimi pe oficialii Federatiei Israeliene, in special pe directorul tehnic Yossi Benayoun, ex-jucator la Liverpool si Chelsea.Aceasta perioada este extrem de incarcata la nivel emotional pentru israelieni, avand in vedere ca tara lor este angrenata intr-un razboi cu gruparea militara Hamas, cea care ... citeste toata stirea