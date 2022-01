VIDEO+FOTO Nick Kyrgios si iubita, imagini incendiare chiar in interiorul arenei "Rod Laver" * Ce s-a intamplat dupa titlul cucerit la Australian Open

Articol de GSP - Publicat sambata, 29 ianuarie 2022, 17:12 / Actualizat sambata, 29 ianuarie 2022 17:27Nick Kyrgios (26 de ani) si Thanasi Kokkinakis (25 de ani) au cucerit trofeul in proba de dublu masculin de la Australian Open 2022. Au trecut in ultimul act de compatriotii Matthew Ebden (34 de ani) si Max Purcell (23 de ani), scor 7-5, 6-4."Vreau sa le multumesc tuturor celor implicati, echipei mele, inclusiv frumoasei mele iubite, care are grija de mine. In seara asta, eu si Thanasi ... citeste toata stirea