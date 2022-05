VIDEO + FOTO Nicusor Bancu, gesturi grosolane in ultimele minute ale semifinalei cu Sepsi! Si-a lovit adversarul de doua ori, iar patronul Rotaru e categoric: "Va plati!"

Articol de GSP - Publicat joi, 12 mai 2022, 21:34 / Actualizat joi, 12 mai 2022 22:26Nicusor Bancu (29 de ani), capitanul celor de la CS Universitatea Craiova, a fost eliminat in minutul 86 al meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe, returul semifinalei Cupei Romaniei, la scorul de 0-1, dupa ce l-a lovit cu capul in piept pe Stefan Askovski (32 de ani).Sepsi o va intalni in finala Cupei Romaniei de pe 19 mai pe FC Voluntari, ilfovenii trecand cu scorul de 3-0 la general de FC Arges in cealalta ... citeste toata stirea