VIDEO + FOTO O jucatoare din Rusia face declaratii pro-Putin: "M-am saturat sa tac! Sa va spun de 2014"

Articol de GSP - Publicat sambata, 15 octombrie 2022 18:50 / Actualizat luni, 17 octombrie 2022 14:22Rusoaica Anastasia Gasanova (23 de ani, locul 154 WTA) a facut o serie de afirmatii controversate la Transilvania Open in contextul invaziei Rusiei in Ucraina.Gasanova a locuit pana in 2014 in Odesa, sudul Ucrainei, si povesteste acum ce au avut de infruntat cetatenii rusi in 2014, cand cel putin 46 de persoane au murit in Odesa in timpul unei confruntari dintre separatistii prorusi si ... citeste toata stirea