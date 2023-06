Articol de Vlad Nedelea - Publicat luni, 19 iunie 2023, 17:45 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 17:47Emil Sandoi, selectionerul reprezentativei U21, a condus astazi penultimul antrenament inaintea debutului "tricolorilor" la Euro 2023. Primul meci este programat miercuri, de la ora 21:45, in Ghencea, contra nationalei similare a Spaniei.Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 si va fi transmis de TVR 1 si liveTEXT pe GSP.roRomania si Georgia organizeaza competitia. Ghencea, ... citeste toata stirea