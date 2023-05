Articol de Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto), Vlad Nedelea - Publicat vineri, 12 mai 2023 22:43 / Actualizat vineri, 12 mai 2023 22:51Rapid si Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 1. Giulestenii bat pasul spre loc in lupta pentru pozitia a 4-a.Rapid a bifat prima remiza "alba" pe noul Giulesti in campionat. In acelasi timp, este primul meci fara gol marcat in actuala editie a play-off-ului.Numai in Giulesti se poate trece cu vederea atat de repede ... citeste toata stirea