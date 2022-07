VIDEO + FOTO Rebranding complet la clubul din Liga 1 * Patronul a pus calul pe emblema, si-a lansat berea proprie si a anuntat plecarea capitanului: "Sa te intorci ca antrenor!"

Articol de Ionut Tabultoc - Publicat duminica, 10 iulie 2022, 20:22 / Actualizat duminica, 10 iulie 2022 21:14FC Botosani si-a prezentat echipamentul pentru noul sezon in cadrul unui eveniment special, intins pe durata a peste doua ore si jumatate, desfasurat in centrul orasului, in fata a sute de oameni. Clubul are acum emblema noua si propria bere.Valeriu Iftime vrea sa schimbe radical fata lui FC Botosani. Intr-un eveniment organizat astazi in centrul orasului, pe esplanada Casei de ... citeste toata stirea