Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 19 iulie 2023, 10:03 / Actualizat miercuri, 19 iulie 2023 10:28Bulevardul Ghencea, o importanta artera de trafic din Capitala situata chiar in apropierea stadionului disputat de FCSB si CSA Steaua, era un urias santier in aceasta dimineata. Se efectueaza lucrari importante chiar in zona in care, peste doar cateva zile, peste 30.000 de suporteri ar urma sa-si faca aparitia pentru derby-ul fotbalului romanesc.FCSB - Dinamo se va juca sambata, de ... citeste toata stirea