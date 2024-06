VIDEO + FOTO Si de pe terenul de padbol, tot cu gandul la Euro: "Forta noastra e echipa, nu mai avem jucatori care sa rezolve meciuri"

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 13 iunie 2024, 18:10 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 18:11Abia recunoscuta in Romania, Federatia de padbol (implineste un an luna viitoare) are doar 16 cluburi, impartite pe doua ligi si 150 de sportivi legitimati, majoritatea venind din fotbal.Padbolul are deja un titlu mondial, obtinut la Mondialele din noiembrie 2023, din Brazilia, unde cuplul Olivian Surugiu - Victoras Popescu a castigat in finala cu Uruguay, 5-7, 6-3, 6-2. Cei doi sunt si ... citește toată știrea