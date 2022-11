VIDEO + FOTO Soda caustica * Ocna Mures, penultimul loc in Liga 3, a incurcat-o pe Craiova lui Radoi! Duel marcat de grave erori de arbitraj

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 noiembrie 2022, 18:24 / Actualizat miercuri, 09 noiembrie 2022 19:51CUPA ROMANIEI. Ocna Mures si CS Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, la Zlatna, in runda secunda a grupei D. Ocupanta penultimului loc in Seria 9 din Liga 3 are 4 puncte si sanse la calificarea in sferturi! Arbitrul Iuliana Demetrescu ar fi trebuit sa acorde doua lovituri de la 11 metri, cate una pentru fiecare echipa.Elevii lui Mirel Radoi au fost in ceata atat la propriu, cat ... citeste toata stirea