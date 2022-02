VIDEO + FOTO Spectacol in SuperBowl LVI * Los Angeles Rams a reusit sa intoarca scorul si sa castige pentru a doua finala NFL

Articol de Aurelian Rotea - Publicat luni, 14 februarie 2022, 10:56 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 11:24Los Angeles Rams a castigat Superbowl LVI, dupa 23-20 cu Cincinnati Bengals. Desi s-a aflat intr-o situatie grea la inceputul reprizei secunde, experienta acumulata in play-off a echipei lui Sean McVay s-a vazut in finalul meciului.Finala campionatului de fotbal american a avut de toate in acest an. Emotii, dramatism, rasturnari de scor si un show incendiar la pauza. Cam asa s-a ... citeste toata stirea