Articol de Raed Krishan (foto), Andrei Petrescu, Catalin Stroia, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 01 noiembrie 2023, 22:57 / Actualizat miercuri, 01 noiembrie 2023 23:00CSA Steaua si Rapid au remizat, scor 0-0, in runda secunda a grupei B din Cupa Romaniei Betano.Suporterii nu s-au inghesuit in Ghencea, sub 14.000, numar oficial anuntat de organizatori. Cele doua galerii s-au ridicat insa la miza derby-ului. Peluza Sud a afisat 3 scenografii, giulestenii au cantat din toate ... citeste toata stirea