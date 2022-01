VIDEO+FOTO Sportiva care a uimit Spania: azi a batut un record vechi de 30 de ani

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 ianuarie 2022, 18:58 / Actualizat duminica, 09 ianuarie 2022 19:16Maribel Perez (28 de ani) tocmai a batut un record la atletismul feminin spaniol indoor.Maribel a terminat o cursa de 60 de metri in numai 7,21 secunde, cu doua sutimi mai rapid decat Sandra Myers in 1990, recordul de pana acum.Maribel Perez scrie istorie in atletismul spaniolUn video para la HISTORIA ZAEl 60m en el que @Misabel_perez ha batido el record de Espana de Sandra Myers ... citeste toata stirea