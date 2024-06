VIDEO + FOTO Steffi Graf si Andre Agassi sunt in Romania: "E prima oara cand venim aici" * Eveniment de impact la Cluj, alaturi de Simona Halep

Articol de Marius Margarit, Cristi Preda (foto), Romeo Ene - Publicat sambata, 15 iunie 2024, 13:29 / Actualizat sambata, 15 iunie 2024 16:29Steffi Graf si Andre Agassi, celebrii soti fosti tenismeni, au ajuns in Romania pentru meciul demonstrativ cu Simona Halep si Andrei Pavel, care se va disputa la Cluj in aceasta seara, de la ora 18:00.Editia din acest an a Sports Festival o are pe tablou pe Simona Halep. Daca anul trecut evenimentul pricipal a fost meciul legedelor nationalei Romaniei ... citește toată știrea