VIDEO + FOTO Sunt gata terenurile! Rapid a intrat astazi in noua baza "Constructorul", in care Sucu a investit 6 milioane de euro * Vecina cu paragina Pro Rapid

Articol de Marius Margarit, Vlad Nedelea, Valentin David (video) - Publicat marti, 11 octombrie 2022, 13:55 / Actualizat marti, 11 octombrie 2022 15:40Rapid s-a mutat in noua baza, vecina cu fosta baza ProRapid, in paragina azi. Dan Sucu a investit peste 6 milioane de euro la Constructorul, in 5 terenuri noi, de cel mai inalt nivel. "Frumoasa si Bestia", cam acesta e peisajul de azi intre ce are Rapid azi si cum a ajuns bijuteria din vecinatate.Cu turatia ceva mai jos in Superliga, unde ... citeste toata stirea