VIDEO + FOTO Svitolina si Monfils, imaginile saptamanii la Australian Open * Cum au fost surprinsi pe coridor, dupa victoriile mari de azi: "Avem noi, ucrainencele, asta!"

Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 16:16 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 16:16Elina Svitolina si Gael Monfils formeaza cuplul momentului in tenisul mondial. Cei doi au obtinut astazi victorii mari la Australian Open, calificandu-se in optimile de finala.Tenisul are o poveste perfecta de iubire. Svitolina si Monfils formeaza un cuplu de ani buni. S-au casatorit pe 16 iulie 2021 si au impreuna o fetita, pe Skai. Celor doi le merge tot mai bine si pe terenul ... citește toată știrea