Articol de Andra Mocanu - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 10:46 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 13:11Taylor Swift (33 de ani), celebra artista americana, a facut show in loja la meciul Chicago Bears si Kansas City Chiefs, scor 10-40.Ea i-a acceptat invitatia lui Travis Kelce (33 de ani), jucatorul celor de la Chiefs. In ultimele zile, presa americana a speculat ca cei doi ar forma un cuplu, iar gesturile lui Taylor de pe stadion par sa confirme relatia. In plus, cantareata a stat ... citeste toata stirea