video + foto Titularul de la FCSB, aparitie in premiera dupa accidentare * A venit in carje la Arena Nationala

Articol de Andrei Petrescu, Adrian Duta, Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 25 februarie 2024, 19:35 / Actualizat duminica, 25 februarie 2024 19:51FCSB - Botosani. Alexandru Pantea, fundasul dreapta al ros-albastrilor, a venit in carje la meci.Jucatorul de 20 de ani a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior de la piciorul drept si rateaza restul sezonului. El ar putea reveni in octombrie, in sezonul viitor.Alexandru Pante, in carje la FCSB - Botosani+6 FOTOPantea ... citește toată știrea