VIDEO + FOTO "Uite ca mai pierde si Rapid" * Daniel Niculae si Vasile Maftei, infrangere la cupa organizata de Sucu

Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 05 septembrie 2022, 15:37 / Actualizat luni, 05 septembrie 2022 16:13Daniel Niculae (39 de ani) si Vasile Maftei (41 de ani) au facut echipa la tenis si au pierdut in fata lui Lukasz Szukala si Ciprian Zah, la competitia organizata de Dan Sucu.Cupa "Dan Dan" este o competitie organizata de actionarul Rapidului pentru fiul sau cel mare, Dan (16 ani). Omul de afaceri mai are un fiu, Andrei, in varsta de 14 ani.Competitia a fost la a 17-a editie in ... citeste toata stirea