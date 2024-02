VIDEO + FOTO Umilinta astronomica suferita de nationala Romaniei in calificarile pentru Mondial! Luxemburg a inscris 20 de puncte consecutive si a intors un handicap colosal

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 22 februarie 2024, 21:47 / Actualizat joi, 22 februarie 2024 22:33Nationala de baschet masculin a Romaniei a suferit o umilinta istorica la debutul in precalificarile europene pentru Cupa Mondiala FIBA din 2027. Elevii lui Mihai Silvasan au avut 23 de puncte avans in ultimul sfert al meciului cu Luxemburg, dar au cedat in prelungiri, scor 72-76 (67-67 in timpul regulamentar).Romania privea cu optimism noua campanie de calificare la Cupa Mondiala. ... citește toată știrea