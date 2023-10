Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 01 octombrie 2023, 16:57 / Actualizat duminica, 01 octombrie 2023 17:01Universitatea Craiova a castigat cu FC Botosani, scor 5-1, in etapa #11 din SuperLiga.Programul complet si rezultatele din Liga 1 AICI!Fanii Universitatii nu mai sunt dispusi sa-si cautioneze favoritii. Le-au ajuns sincopele de la Cluj, 1-1 cu U, gol primit in prelungiri, si de la Tunari (1-1), cand au evitat rusinea in ultimul minut. Inca din startul partidei cu FC ... citeste toata stirea